Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Antonia Barreiro Arévalo

(Viuda de Adolfo Fernández Iglesias)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, acompañada de su familia.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 27 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es