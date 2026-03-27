Antonia Barreiro Arévalo

(Viuda de Adolfo Fernández Iglesias)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, acompañada de su familia.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 27 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es