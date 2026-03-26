María Margarita Domínguez Yáñez

(Viuda de Salvador Barral Suárez)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy jueves, día 26, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: A las cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Osedo (Sada), 26 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol