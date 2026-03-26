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María Manuela Riveira Anido

(Viuda de José Baldomir Patiño)

Falleció el día 24 de marzo de 2026, a los 100 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy jueves, día 26 a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro de Sorrizo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos veinte de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Sorrizo (Arteixo), 26 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol