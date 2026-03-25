José Manuel Veiga Máquez

Falleció en el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las seis de la tarde en la iglesia San Pedro Félix de Vixoi. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Vixoi (Bergondo), 25 de marzo de 2026 Funeraria Génesis