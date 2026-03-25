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José Antonio Vales Veiga

Falleció el 24 de marzo de 2026 a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy miércoles, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4 (pésames: https://tellmebye.com/jose-antonio-vales-veiga). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 29 a las diez de la mañana en la misma iglesia.

Guiliade (Betanzos), 25 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.