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María Carmen Lema Lemate

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 58 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposo, Ricardo Casas Rodríguez; madre, María Soledad Lemate de La Fuente; madre política, Paz Rodríguez Armesto; hermanos, María Jesús, María Soledad y Ángel Manuel Lema Lemate; hermanos políticos, José Roberto Rey, Manuel Bermúdez y José Antonio Casas; sobrino ahijado, Alejandro Bermúdez; sobrinos, Diego y Lucía Rey y Lucas y Yolanda Bermúdez; sobrinos políticos, Lucía, Pablo y Juan Casas Quiroga; y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy martes, a las TRES Y CUARTO de la tarde. Salida para la cremación: hoy martes, a las CUATRO de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza. Pésames:pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 24 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.