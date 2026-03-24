Dolores Fernández Rey

(Viuda de Don Manuel Brea Rodríguez)

Falleció el día ayer, a los 89 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano (Ctra. del Cementerio s/n), sala nº 2.

Betanzos, 24 de marzo de 2026 Funeraria Mariano