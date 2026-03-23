María Antonia Fernández Couceiro

(Toñita de Xelo)

Falleció el 22 de marzo de 2026, a los 65 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia.Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). La celebración dominical del día 5 de abril a las once de la mañana, se rezará por su eterno descanso. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Mabegondo (Abegondo), 23 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.