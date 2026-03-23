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Clotilde Veiras Vázquez

Falleció el 21 de marzo de 2026, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Abegondo (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el domingo, día 28, a la una de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Abegondo, 23 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.