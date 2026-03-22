Victorina Cadaveira Souto

(Viuda de Don Amador Lagares Mazás)

Falleció el 20 de marzo de 2026, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cutián (Oza - Cesuras). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 29 a las doce y media de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Cutián (Oza - Cesuras), 22 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.