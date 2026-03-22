María Amelia Santiso Valiño

(Viuda de Manuel Aguiar Anido)

Falleció el día de ayer, a los 105 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Exequias: hoy domingo, día 22, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de Moruxo (Bergondo). Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial. Funeral: mañana lunes, día 23, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de Moruxo (Bergondo). La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).

Moruxo (Bergondo), 22 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol