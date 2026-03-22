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Eduardo Castro Vázquez

(Eduardo do Tecelán)

Falleció el día 20 de marzo, a los 93 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy domingo. Salida tanatorio: a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Betanzos. Funeral: mañana lunes, a las seis de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Julián de Coirós. Tanatorio Crematorio Mariano. Sala nº 1. Ctra. Cementerio, s/n (Betanzos).

Collantres (Coirós), 22 de marzo de 2026 Funeraria Mariano