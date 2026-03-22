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Carlos Míguez Eirin

Falleció el día 21 de marzo de 2026, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy domingo, día 22, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. El funeral se oficiará el viernes, día 27. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago, nº 10 (Arteixo).

Oseiro (Arteixo), 22 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol