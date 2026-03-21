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María Nieves Seijas Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás, hoy sábado, a la una de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las doce y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, nº 3. Polígono A Grela (A Coruña).

A Coruña, 21 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es