María Concepción López Fernández

(Conchita)

Falleció el día de ayer, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. No se recibe duelo. Salida del hogar funerario: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

A Coruña, 21 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol