Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Enrique Maceiras Martínez

Falleció el 20 de marzo, a los 77 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy sábado, día 21 a las doce y media del mediodía en el crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). Funeral: Hoy sábado, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación el entierro en el cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Doce del mediodía. Tanatorio Apóstol: hogar nº 2.

Oseiro (Arteixo), 21 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol