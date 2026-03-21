Manuel Enrique Maceiras Martínez

Falleció el 20 de marzo, a los 77 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy sábado, día 21 a las doce y media del mediodía en el crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). Funeral: Hoy sábado, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación el entierro en el cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Doce del mediodía. Tanatorio Apóstol: hogar nº 2.

Oseiro (Arteixo), 21 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol