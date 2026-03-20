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María Manuela Roel Reboredo

(Viuda de Don Benigno Veiras Vázquez)

Faleceu o 19 de marzo aos 92 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. Saída do tanatorio: Hoxe venres, ás catro da tarde. Igrexa e cemiterio Parroquial de San Salvador de Viós (Abegondo). A misa de ánimas celebrarase o domingo día 22 ás once da mañan na mesma igrexa. Pésames: https://tellmebye.com/maria-manuela-roel-reboredo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Viós (Abegondo ), 20 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.