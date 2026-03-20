Juan José Romero Escudero
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es
A Coruña, 20 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es