Juan José Romero Escudero

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

A Coruña, 20 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es