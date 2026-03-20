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Emilia García López

(Viuda de Antonio Golan Vicente)

Falleció el día 19 de marzo de 2026, a los 77 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral, hoy viernes, día 20 a las cinco de la tarde en la iglesia de San Esteban de Morás, y a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

Morás - Arteixo, 20 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol