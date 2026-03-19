Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela Chas Corral

(Viuda de Manuel Lareu Sanjurjo) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Nós, hoy a la una y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una y cuarto de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10.

Oleiros, 19 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es