Manuela Chas Corral

(Viuda de Manuel Lareu Sanjurjo)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Nós, hoy a la una y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una y cuarto de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10.

Oleiros, 19 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es