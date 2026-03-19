Carmen Martínez López

(Viuda de Ramiro Martínez Fuentes)

Falleció el día 17 de marzo de 2026, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, día 19, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. El funeral se oficiará el sábado, día 21, a la una de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago, nº 10 (Arteixo).

Oseiro (Arteixo), 19 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol