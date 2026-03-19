Aurea Carro López

Falleció el 18 de marzo a los 79 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Velatorio: hoy miércoles de siete y media de la tarde a once de la noche, mañana jueves de diez de la mañana a dos de la tarde. El funeral se celebrará el viernes a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cuiña (Oza-Cesuras). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Callobre - Cuiña (Oza-Cesuras), 19 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.