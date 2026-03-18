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Salvador Suárez Castro

(Ito) (Viudo de Josefina Siso Pardo) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 18, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Mondego, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Mondego (Sada), 18 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol