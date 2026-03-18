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Juan Francisco Hermida Blanco

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 18 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es