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José Alberto Souto Lozano

(Souto) 

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 17 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es