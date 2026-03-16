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Manuel Mosquera Fernández

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 16, a la UNA de la tarde, en la capilla del cementerio de Santa María de Oleiros, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a la una menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Oleiros, 16 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol