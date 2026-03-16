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Concepción Mata Botana

(La Patillera) 

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy lunes, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de Dorneda. Salida del hogar funerario: Cinco y diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Santa Cruz (Oleiros), 16 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol