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Julia López López

(Viuda de Santos Fernández Sánchez) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Sus hijos, Anabel, Santi, Camino, Carlos y Languel; hijos políticos, Claudio, Almudena, Carlos, Macarena y Ana Belén; nietos, Iago, Claudio, Julia, Camino, Beatriz, Álvaro, Carlota, Carlos, Jorge, Julia, Inés y Anita; hermana, Ana; sobrinos, Luis, Ana y Sandra, primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY, a las DIEZ MENOS CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: HOY, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois- Ferrol. Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo, mañana lunes día 16, a las SIETE de la tarde. Hogar Funerario Nº 3- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 15 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.