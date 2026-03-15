Juan Rodríguez Blanco

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Pedro de Presaras - Vilasantar, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

Vilasantar, 15 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es