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José Manuel Martínez Seoane

(Bar O´ Cabazo) 

Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias: Hoy domingo, día 15, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro: A continuación, en el cementerio municipal de Sada. Funeral: Martes día 17, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Samoedo (Sada), 15 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol