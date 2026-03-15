Elvira Rama Vázquez

(Vecina de Frixoi – Bardaos)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, domingo. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bardaos. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Bardaos (Tordoia), 15 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián