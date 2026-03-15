Antonio Fernández Fernández

(Cholo)

Falleció el 14 de marzo a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio (Nuevo) de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). En la celebración dominical del día 22, a las once de la mañana, se rezará por su descanso en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Mabegondo (Abegondo), 15 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.