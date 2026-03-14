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Mercedes Casal López

(Viuda de Valentín Gómez-Iglesias Puente) 

Falleció el 13 de marzo, después de haber recibido los SS.SS. y la Bendición de Su Santidad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Cinco de la tarde de hoy, en el Santuario de Nuestra Señora del Camino (Los Remedios) y a su posterior sepelio en el cementerio municipal de Betanzos. Nota: Por expreso deseo de la finada, rogamos que no se envíen flores. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 2.

Betanzos, 14 de marzo de 2026 Funeraria Mariano