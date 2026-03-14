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Manuel Emilio Suárez Zas

(Lolo O Careto de Villarrodis) 

Falleció el día 13 de marzo, a los 73 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Oseiro (Arteixo), 14 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol