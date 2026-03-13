Mi cuenta

Ramón Núñez Ferreiro

(Viudo de Josefa Reyes Gerpe) (Vecino de Rabadeira – Seavia)

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Sta. Mínia de Seavia. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 13 de marzo de 2026 Grupo Santa Marta – Virxe Milagrosa