Ramón Núñez Ferreiro
(Viudo de Josefa Reyes Gerpe) (Vecino de Rabadeira – Seavia)
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Sta. Mínia de Seavia. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 3.
Seavia (Coristanco), 13 de marzo de 2026 Grupo Santa Marta – Virxe Milagrosa