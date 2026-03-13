Purificación Gómez Carro

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a la una y cuarto del mediodía. Hora de la cremación: hoy, a las dos del mediodía. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 13 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es