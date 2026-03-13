Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Montserrat Pérez Vázquez

(Montse) 

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y dan las más expresivas gracias por las muestras de afecto recibidas. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, hoy, a la una del mediodía. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1.

A Coruña, 13 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es