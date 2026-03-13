Montserrat Pérez Vázquez

(Montse)

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y dan las más expresivas gracias por las muestras de afecto recibidas. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, hoy, a la una del mediodía. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1.

