Manuel Bermúdez Bermúdez

Falleció el 11 de marzo, a los 80 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy viernes, a las doce y media del mediodía, salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Incineracion a continuación en la intimidad familiar, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños-Carballo, tumulo nº 8.

Carballo, 13 de marzo de 2026 P.F. San Jose de Carballo