Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Luis García López

Falleció en el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy martes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Guísamo (Bergondo), 7 de octubre de 2026 Funeraria Génesis