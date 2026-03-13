Luis García López

Falleció en el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy martes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Guísamo (Bergondo), 7 de octubre de 2026 Funeraria Génesis