José Silva Lado

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Habrá un funeral de cuerpo presente hoy viernes a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo, a continuación será la incineración en el crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. NOTA: La salida del tanatorio para la iglesia será a la una menos cuarto para el funeral. Tanatorio Génesis nº 2.

Guísamo (Bergondo), 13 de marzo de 2026 Funeraria Génesis