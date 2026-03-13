Jesús Varela Cotelo

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, mañana, a las once de la mañana. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: mañana, a las diez y media de la mañana. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3.

