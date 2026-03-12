Mi cuenta

María de las Mercedes Busto López

Falleció el 10 de marzo, a los 58 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Mañana jueves, a las seis y media de la tarde. Iglesia y cementerio San Tirso de Mabegondo (Nuevo). En la celebración dominical del dia 15 a las once de la mañana se rezará por su descanso en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

San Tirso de Mabegondo (Abegondo), 12 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.