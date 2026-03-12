Mi cuenta

José Antonio Pereira Escourido

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Consuelo Dolores Pérez González; hijos, José Antonio y Silvia Pereira Pérez; hijo político, Manrique Escolante Salgado; nietos, Martina y Xoel; hermanos, Manola (=), Tomás (=), Manolo (=), María Luisa y Obdulia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar HOY, a las CINCO de la tarde, en el cementerio parroquial de San Antonio de A Barqueira (Cerdido). A continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial de San Antonio de A Barqueira. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Hogar Funerario Nº 2- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 12 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.