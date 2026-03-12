Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Hermelinda Lema Varela

(Herminia)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy jueves, día 12, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida: Tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Mera (Oleiros), 12 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol