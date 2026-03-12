Gustavo Marcos Mosquera Barroso

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy jueves, día 12, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio municipal. Salida del hogar funerario: A las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Sada, 12 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol