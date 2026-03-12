Antonio Mallo Rumbo

Falleció el día de ayer, a los 83 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Sésamo (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 1.

Cillobre – Sésamo (Culleredo), 12 de marzo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier