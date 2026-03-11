Enrique Sánchez Brandariz

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cinco de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde. Cementerio municipal de Sada. No se reciben flores. Las personas que quieran contribuir que lo donen a la asociación de la Lucha contra el Cáncer. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 11 de marzo de 2026