Dolores Sanmartín Martínez

(Lola) (Viuda de Pedro Díaz Díaz)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Eulalia da Viña (Irixoa), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del Tanatorio: Hoy, a las cuatro de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 11 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es