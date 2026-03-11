Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carmen Mañana Mañana

(Carmen Mañana de Souto) (Mujer de Francisco el escayolista)

Falleció el 10 de marzo, a los 81 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 4.

Morás (Arteixo), 11 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol