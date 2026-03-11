Ángel Vázquez Cubeiro

(Ángel de fontanería Sagrada Familia)

Falleció el 9 de marzo, a los 86 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Oseiro (Arteixo), 11 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol